Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске с 1 октября временно изменяет доступность сервисов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП "Электроавтотранс" ИФ.

Жители города не смогут оплачивать билеты через EasyPay: QR-платеж с помощью приложения будет недоступен ориентировочно до декабря 2025 года.

Продажа билетов через EasyPay приостанавливается с 25 сентября 2025 года. Ранее приобретенные проездные остаются действительными, так что воспользоваться ими можно будет до 30 сентября включительно. Таким образом, пользователи должны планировать поездки с учетом этих сроков.

Если EasyPay временно не работает, пассажиры предлагают альтернативные способы оплаты. В частности, воспользоваться QR-кодами от Portmone, Monobank или ПриватБанк. Эти методы позволяют продолжать оплату проезда бесконтактно, удобно и быстро, даже пока EasyPay не возобновит работу.

Отмечается, что изменения введены временно и цель оптимизации системы расчета и улучшения сервиса для пассажиров. В то же время горожанам советуют заранее позаботиться об альтернативных способах, чтобы избежать неудобств во время поездок в общественном транспорте.

К слову, в городе также сообщалось об ограничении движения.

Это касается автомобильной дороги местного значения С090205 Красноилья – Замагора – Верховина. На данном участке будут полностью перекрывать проезд транспорта в связи с проведением капитального ремонта моста.

