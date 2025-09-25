Жителі кількох міст зіткнулися з тим, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відчутно вплинуло на сімейні бюджети.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося різних сфер ЖКГ і відобразилося на жителях кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Ми зібрали для вас інформацію про нові розцінки на воду, водовідведення та опалення.

У Вознесенську Миколаївської області у 2025 році відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги. За централізоване водопостачання населення сплачує 34,89 гривні за кубічний метр, а за водовідведення - 11,06. Для багатьох мешканців це стало неприємною новиною, адже витрати на воду значно зросли.

Ще більш відчутним стало підвищення тарифів на комунальні послуги у Очакові Миколаївської області. Там оголосили про нові розцінки на водопостачання та водовідведення.

Ціна за один кубічний метр води становить 90,40 гривні, а за водовідведення доводиться платити 101,30. У міській раді пояснюють, що причини такого зростання криються у подорожчанні енергоносіїв, зниженні обсягів подачі води та численних аваріях на каналізаційних мережах.

КП «Очаків-сервіс» повідомляє, що за останні три роки стан місцевих самопливних мереж помітно погіршився. Зафіксовано пошкодження трьох колекторів, а загальна довжина аварійних ділянок перевищує півтора кілометра.

Це вимагає додаткових витрат на перекачування стоків, що також вплинуло на перегляд розцінок.

Окрім цього, у самому Миколаєві представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків висловили невдоолення двоставковою ціною на опалення, яку запровадило місцеве теплопостачальне підприємство.

За словами мешканців, нова система нарахувань призводить до того, що люди переплачують навіть у літні місяці, коли опалення не використовується.

