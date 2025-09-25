Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області проходить за графіком, гарантує тепло та базові комунальні послуги для всіх абонентів навіть у складних умовах.

Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області стартував за планом і супроводжується ретельною підготовкою енергетичних і комунальних систем, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій України запевняє, що регіон готовий забезпечити мешканців теплом і гарячою водою у повному обсязі. 11 вересня в Запоріжжі відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому оцінювали готовність до зими. На цей момент підготовка основних об’єктів перевищує 80%, а завершити всі роботи планують до офіційного початку опалювального сезону.

Перевірено приблизно 116 тисяч житлових будинків із запланованих 145 тисяч. Соціальні заклади отримали особливу увагу: з понад 25 тисяч об’єктів повністю готові понад 21 тисяча, серед яких близько 8 тисяч дитячих садків, 10 тисяч шкіл і понад 3 тисячі медичних установ. Діяльність підтримують 14,6 тисячі котелень, відремонтовано сотні котлів, а майже 14 тисяч кілометрів теплових мереж вже підготовлені до експлуатації.

Водопостачання і водовідведення також приведені до готовності: перевірено понад 1,4 тисячі кілометрів водопровідних і 220 кілометрів каналізаційних мереж, триває огляд насосних станцій, очисних споруд і свердловин. У прифронтових районах із 4 511 будинків підготовлено 3 651, а також 333 соціальні об’єкти, 179 котелень і 488 кілометрів тепломереж. Паралельно формуються запаси палива, щоб забезпечити безперебійне функціонування.

Для стабільного електропостачання регіон активно впроваджує когенераційні установки: 100% потреб покрито, 59 одиниць підтверджені до постачання, 28 доставлені і 9 вже введені в експлуатацію. Завдяки цьому початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області проходить за графіком, гарантує тепло та базові комунальні послуги для всіх абонентів навіть у складних умовах.

