Український уряд готує нову грошову допомогу для тих, кому зараз найскладніше, зокрема йдеться й про пенсіонерів у Черкаській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області стане частиною масштабної програми підтримки населення перед початком опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Як йдеться в пояснювальній записці, грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області передбачає одноразову виплату у розмірі 6500 гривень для соціально незахищених громадян.

Проєкт постанови Кабінету міністрів, який подали 17 жовтня, зараз перебуває на громадському обговоренні. Як зазначається у пояснювальній записці до документа, уряд прагне надати кошти близько 660 тисячам українців у межах програми “Тепла зима”.

Ця ініціатива має на меті підтримати людей напередодні зимового періоду 2025/26 років, коли зростуть витрати на опалення. Для реалізації програми Кабінет міністрів планує виділити 4,3 мільярда гривень із державного бюджету.

У пріоритеті залишаються ті, хто має найбільшу потребу у фінансовій підтримці. Зокрема, виплати отримають батьки дітей із малозабезпечених сімей, яких налічується понад 335 тисяч, а також понад 252 тисячі батьків із числа внутрішньо переміщених осіб.

Окрім цього, допомогу отримають 40 900 вихователів дітей, над якими встановлено опіку, і 17 500 одиноких пенсіонерів, що мають надбавку на догляд.

Також до списку включено 12 800 людей з інвалідністю першої групи, які є переселенцями, та близько тисячі вихователів дітей-сиріт і дітей з інвалідністю, які перебувають у прийомних родинах або дитячих будинках сімейного типу.

Уряд наголошує, що грошова допомога у Черкаській області та інших регіонах має стати реальним підкріпленням для найвразливіших категорій населення.

