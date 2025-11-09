Украинское правительство готовит новую денежную помощь для тех, кому сейчас сложнее всего, в частности, речь идет и о пенсионерах в Черкасской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области станет частью масштабной программы поддержки населения перед началом отопительного сезона, сообщает Politeka.

Как говорится в пояснительной записке, денежное пособие для пенсионеров в Черкасской области предусматривает единовременную выплату в размере 6500 гривен для социально незащищенных граждан.

Проект постановления Кабинета министров, подавший 17 октября, сейчас находится на общественном обсуждении. Как отмечается в пояснительной записке к документу, правительство стремится предоставить средства около 660 тысяч украинцев в рамках программы "Теплая зима".

Целью этой инициативы является поддержание людей накануне зимнего периода 2025/26 годов, когда возрастут расходы на отопление. Для реализации программы Кабинет Министров планирует выделить 4,3 миллиарда гривен из государственного бюджета.

В приоритете остаются те, кто нуждается в финансовой поддержке. В частности, выплаты получат родители детей из малообеспеченных семей, которых насчитывается более 335 тысяч, а также более 252 тысяч родителей из числа внутренне перемещенных лиц.

Кроме этого, помощь получат 40 900 воспитателей детей, над которыми установлена ​​опека, и 17 500 одиноких пенсионеров, имеющих надбавку по уходу.

Также в список включены 12 800 человек с инвалидностью первой группы, которые являются переселенцами, и около тысячи воспитателей детей-сирот и детей с инвалидностью, которые находятся в приемных семьях или в детских домах семейного типа.

Правительство отмечает, что денежная помощь в Черкасской области и других регионах должна стать реальным подкреплением для самых уязвимых категорий населения.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.