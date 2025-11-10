Українцям обіцяють, що підвищення тарифів на воду у Київській області призведе до того, що вони отримуватимуть стабільну воду.

Підвищення тарифів на воду у Київській області торкнулося міста Вишгород, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вишгородське МКП "Водоканал".

У місті затвердили нові розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення на 2026 рік. На сьогодні для населення діє тариф 22,52 гривні за кубометр води та 25,26 за кубометр водовідведення, разом 47,78 грн/м³ (рішення №349 від 15.12.2022). Для юридичних осіб розцінки вищі – 38,27 грн та 34,73 грн, разом 73,00 за м³ (рішення №760 від 17.12.2024). При цьому для мешканців частина різниці відшкодовується з місцевого бюджету.

Планові ціни на 2026 рік передбачають нову ціну для всіх категорій споживачів: водопостачання – 33,65 гривні за м³ без ПДВ, з ПДВ – 40,38, відведення води – 30,60 за м³ без податку на додану вартість, з ним – 36,72. Разом за обидві послуги доведеться платити 77,10 за м³.

Якщо бюджет не покриватиме різницю, підвищення для населення буде суттєвішим: разом тариф зросте на 61,4%, водопостачання – на 79,3%, водовідведення – на 45,4%.

Розцінки враховують витрати на матеріали, електроенергію, зарплати, адміністративні витрати, амортизацію та прибуток підприємства. Виробнича собівартість кубометра води складає 28,16 гривень, відведення – 25,59. Адміністративні витрати – 4,20 і 3,83 відповідно.

Раніше, у повідомленні від 15.08.2025 року, були помилки в розрахунках ціни на водопостачання. Тепер усе уточнено: кубометр води без ПДВ коштує 33,65 гривні, податок на додану вартість – 6,73, з ПДВ – 40,38.

Отже, Вишгородське МКП «Водоканал» обіцяє, що підвищення тарифів на воду у Київській області призведе до того, що мешканці та підприємства отримуватимуть стабільну воду та якісне водовідведення.

