Украинцам обещают, что повышение тарифов на воду в Киевской области приведет к тому, что они будут получать стабильную воду.

Повышение тарифов на воду в Киевской области коснулось города Вышгорода, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Вышгородское ГКП " Водоканал".

В городе утвердили новые расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2026 год. На сегодняшний день для населения действует тариф 22,52 гривны за кубометр воды и 25,26 за кубометр водоотвода, вместе 47,78 грн/м³ (решение №349 от 15.12.2022). Для юридических лиц цены выше – 38,27 грн и 34,73 грн, вместе 73,00 за м³ (решение №760 от 17.12.2024). При этом для жителей часть разницы возмещается из местного бюджета.

Плановые цены на 2026 год предусматривают новую цену для всех категорий потребителей: водоснабжение – 33,65 гривны за м³ без НДС, с НДС – 40,38, отвод воды – 30,60 за м³ без налога на добавленную стоимость, с ним – 36,72. Итого за обе услуги придется платить 77,10 за м³.

Если бюджет не будет покрывать разницу, повышение для населения будет более существенным: в целом тариф вырастет на 61,4%, водоснабжение – на 79,3%, водоотвод – на 45,4%.

Расценки учитывают затраты на материалы, электроэнергию, зарплаты, административные расходы, амортизацию и прибыль предприятия. Производственная себестоимость кубометра воды составляет 28,16 гривен, отвод – 25,59. Административные расходы – 4,20 и 3,83 соответственно.

Ранее в сообщении от 15.08.2025 года были ошибки в расчетах цены на водоснабжение. Теперь все уточнено: кубометр воды без НДС стоит 33,65 гривны, налог на добавленную стоимость – 6,73, с НДС – 40,38.

Следовательно, Вышгородское ГКП «Водоканал» обещает, что повышение тарифов на воду в Киевской области приведет к тому, что жители и предприятия будут получать стабильную воду и качественный водоотвод.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для пенсионеров: ряд украинцев смогут получить важную выплату.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов, ситуация в магазинах резко изменилась.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения транспорта.