На потребительском рынке зафиксированы заметные изменения, особенно остро ситуация проявилась в Сумской области, где из-за дефицита продовольствия стоимость отдельных товаров начала стремительно расти, пишет Politeka.

Главной причиной сложившейся ситуации стали сложные погодные условия весной.

Морозы, охватившие тогда регион, уничтожили около десятой части фруктовых садов. В результате местные фермеры ожидают уменьшения урожая груш, яблок и других фруктов, что неизбежно повлияет на цены.

По словам представителей аграрного сектора, из-за погодных вызовов производителям пришлось значительно увеличить расходы по уходу за садами. В частности, себестоимость выращивания груши выросла почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, фермеры рассчитывают компенсировать часть убытков благодаря более высоким ценам на продукцию. В этом году, по прогнозам экспертов, украинский рынок ожидает дефицит продуктов в Сумской области.

В то же время ситуация с картофелем противоположна. Сегодня средняя цена этого овоща в крупных торговых сетях составляет около пятнадцати гривен десяти копеек за килограмм, что более чем на одну гривну меньше, чем в сентябре. Эта тенденция объясняется активными поставками нового урожая и высокой конкуренцией между производителями.

Исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко отмечает, что нынешнее снижение стоимости является временным. Пока в Украине держится относительно теплая погода, цены будут оставаться стабильными. Однако с наступлением холодов ситуация может измениться.

По ее словам, когда температура снизится, мелкие фермеры и владельцы приусадебных хозяйств, не имеющие специальных хранилищ, вынуждены будут сократить объемы продаж. Часть урожая может быть потеряна из-за переохлаждения или порчи. Это, в свою очередь, приведет к сокращению предложения на рынке и может повлечь за собой локальный дефицит картофеля.

