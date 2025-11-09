Вопрос бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области сейчас волнует тысячи людей, вынужденно покинувших свои дома.

С началом полномасштабной войны поиск бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области оказался настоящим испытанием, сообщает Politeka.

По данным Министерства развития общин и территорий бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области можно получить от граждан, а также в учреждениях частной, коммунальной или государственной формы собственности.

Подробная информация о доступных приютах публикуется на платформе «Там, где вас ждут», где указано количество мест и контакты для обращений в каждом регионе.

Чтобы найти бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области, государство создало специальный онлайн-сервис «Убежище». Там можно быстро подобрать вариант для своей семьи.

Достаточно зайти на сайт, нажать «Найти», выбрать страну, регион, указать количество членов семьи, после чего система предложит перечень доступных вариантов. Остается только связаться с владельцами и договориться о поселении.

Кроме государственного ресурса работают и волонтерские инициативы. В частности, платформа «Помоги» помогает людям, которые ищут временный дом.

Большое значение имеет и поддержка местных властей. Областные военные администрации и органы местного самоуправления обеспечивают переселенцев бесплатным социальным жилищем в местах компактного поселения.

Чтобы попасть в такое помещение, нужно сообщить о своем желании ответственным лицам во время эвакуации или обратиться в гуманитарный штаб по прибытии. Также можно позвонить по горячим линиям местных властей.

