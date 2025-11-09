В Харькове, согласно графику отключений, продолжаются плановые и ремонтные работы на водопроводных сетях, которые коснутся и недели с 10 по 16 ноября.

График отключения воды в неделю с 10 по 16 ноября в Харькове охватывает несколько районов города, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте 1562 года, график отключения воды в Харькове предусматривает несколько масштабных этапов работ, которые продлятся в течение месяца и коснутся недели с 10 по 16 ноября.

Так, коммунальные службы отметили, что в период с 01.11.2025 10:00 до 31.12.2025 23:55 долгосрочные ремонтные работы будут проходить по следующим адресам:

Ужвий Натальи, 60, 66, 72, 78, 82, 96, Леся Сердюка, 56, Метростроителей, 1, 3, 4, 6, 8, 10, Соборности Украины, 225, 271, 281.

Плановые работы продолжаются и на системах горячего водоснабжения. Выявленные дефекты нуждаются в техническом вмешательстве, поэтому некоторые местные жители будут вынуждены обходиться без теплого душа с 03.11.2025 03:01 по 15.11.2025 20:01.

Это касается таких улиц: проспект Героев Харькова, 214/2 (подъезды 1, 2, 3, 4), 214/1, Ощепкова, 4/1, 4/2.

В график отключений воды на неделю с 10 по 16 ноября в Харькове также входят адреса, где жители в письменном виде отказались от подключения горячего водоснабжения.

Речь идет о периоде с 01.10.2025 19:35 по 31.12.2025 20:00 и улице Леся Сердюка, 22-й Соборности Украины, 238-А.

Отдельно специалисты работают над устранением проблем во внутридомовых сетях горячего водоснабжения. В зону ремонтов попали следующие дома: Бучмы, 36, 40-А, Непокоренных, 33-Д. Начало ремонта было 01.10.2025 в 18:35, а завершение ожидается 31.12.2025 в 20:00.

