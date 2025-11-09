Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире заставило многих горожан пересмотреть свои расходы и рассказываем детали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире приняли на заседании горисполкома, где рассмотрели предложения трех основных обслуживающих город перевозчиков, сообщает Politeka.

С ноября в городе вступили в силу новые цены на вывоз твердых бытовых отходов. Теперь жителям придется платить больше, а перевозчиков обязали соблюдать чистоту возле контейнерных площадок.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире касается компаний «Грин Бин Украина», КАТП-0628 и ЧП «КВЖРЭП №8». Они теперь будут работать по новым экономически обоснованным ценам.

Если раньше сбор и перевозка смешанных отходов стоила 118,07 грн, то теперь это обойдется в 155,10. Для жильцов многоэтажек стоимость выросла с 54,43 до 64,58 грн. Это примерно на 10 гривен больше, или около 18 процентов. В частном секторе цена выросла с 59,40 до 70,33.

Начальник управления жилищного хозяйства горсовета Андрей Гуменюк объяснил, что новая стоимость учитывает увеличение расходов перевозчиков. По его словам, эти изменения были неизбежны, ведь стоимость топлива, содержание техники и зарплаты работников выросли.

Члены исполкома подчеркнули, что теперь контроль за санитарным состоянием вокруг контейнерных площадок ложится полностью на плечи перевозчиков.

Во время заседания первая заместитель городского головы Светлана Ольшанская отметила, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире должно сопровождаться более качественным предоставлением услуг.

Она подчеркнула, что жители города не должны видеть беспорядок вокруг мусорных баков и могут сообщать о нарушениях через сайт горсовета.

