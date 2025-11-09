Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 10 по 16 ноября и раскрыли подробности.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Харькове и раскрыли сюрпризы, которые подготовило новое воскресенье, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Харькове. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 10 числа: в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +11°C.

Во вторник, 11.11: воздух прогреется до +10°C. На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет еще сильнее.

Среда, 12.11: пасмурная пора будет держаться до самого вечера. Ночью сильный дождь поутру должен ослабеть. В середине дня осадков не ожидается, а ближе к вечеру они возобновятся, однако будут идти еще слабее. Температурные колебания от +9 до +10°C.

Четверг, 13 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. В течение дня температура будет держаться в пределах +7…+8°C. Наши предки в этот день прислушивались к кукушке: если она ожидает дождя, то будет зима.

В пятницу, 14.11: с утра до конца суток небо будет покрыто облаками. Температура воздуха будет держаться в пределах +4…+8°C.

Суббота, 15.11: утро и день в Харькове будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков. Температура будет колебаться от +5 до +9°C.

В воскресенье 16.11: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от +3 до +9°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Харькове обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харькове: в ноябре переселенцев ждут новые правила, что об этом известно.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что известно о выплатах в ноябре.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в ноябре в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому отменят помощь.