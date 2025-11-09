Робота для пенсіонерів у Запоріжжі представлена найрізноманітнішими напрямками, тож кожен зможе знайти щось, що йому до душі.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі може бути хорошим способом залишатися активним, мати власний заробіток і відчувати себе потрібним, повідомляє Politeka.

Як видно із оголошень на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна у різних сферах. Є пропозиції для тих, хто любить порядок, прагне до фізичної активності або просто шукає стабільність без зайвого стресу.

Однією з найпростіших і водночас потрібних вакансій є посада двірника. Підрядна організація шукає працівників для прибирання прибудинкових територій у Шевченківському та Комунарському районах.

Вимог небагато, головне - відсутність шкідливих звичок і бажання підтримувати чистоту. Графік може бути як п’ятиденним, так і триденним. Час початку зміни узгоджується з майстром. Заробітна плата становить до 10 000 грн.

Ще одна робота для пенсіонерів у Запоріжжі - це вакансія різноробочого з оплатою від 20 000 до 25 000. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет.

Основні завдання включають навантаження і розвантаження металопрокату, його різку, а також інші завдання на території підприємства. Досвід зі зварюванням буде перевагою, але не є обов’язковим.

Є й інший варіант для тих, хто прагне більш динамічного середовища. Мережа автозаправних станцій ОККО пропонує долучитися до них у якості молодшого оператора або заправника. Зарплата становить 15 000 грн плюс чайові.

Компанія приймає працівників офіційно вже з першого дня, не затримує виплати, надає оплачувану відпустку тривалістю 24 дні та лікарняні. Також кожен працівник отримує безкоштовне медичне страхування, що включає ліки, лабораторні дослідження, медогляди та амбулаторну допомогу.

