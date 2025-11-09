У Житомирській області для місцевих жителів оприлюднили графік відключення газу з 14 до 21 листопада.

Графік відключення газу з 14 до 21 листопада в Житомирській області стосується мешканців кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 14 до 21 листопада в Житомирській області зачепить місто Овруч та село Ігнатпіль.

Роботи проводитимуться для технічного обслуговування систем газопостачання, тому жителів просять бути уважними й заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Графік відключення газу з 14 до 21 листопада в Житомирській області передбачає кілька етапів проведення технічних робіт і виглядає таким чином:

Обмеження у Ігнатполі: 17.11.2025 – Вокзальна, 10, 10Б, 18.11.2025–19.11.2025 – Вокзальна, 10А, 19.11.2025 – Вокзальна, 6, 7, 9, 11, 20.11.2025 – Вокзальна, 2, 4, 21.11.2025 – Вокзальна, 8.

Окрім цього, тимчасове припинення газопостачання стосуватиметься й Овруча: 14.11.2025–17.11.2025 – Тараса Шевченка, 48, 18.11.2025–19.11.2025 – Тараса Шевченка, 126, 20.11.2025–21.11.2025 – Миколи Ващука, 5\1.

Працівники газового господарства наголошують, що всі роботи мають плановий характер. Вони спрямовані на забезпечення безпечної експлуатації газових мереж, попередження аварійних ситуацій і підтримання стабільного тиску в системі.

Мешканцям радять перевірити роботу газових приладів, закрити вентилі та не намагатися самостійно вмикати блакитне паливо у разі його відсутності.

