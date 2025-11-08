Графік відключення газу з 10 по 13 листопада у Харкові створить тимчасові незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу з 10 по 13 листопада у Харкові передбачає проведення планових робіт на мережах, повідомляє Politeka.

Представники міської філії «Газмережі» проінформували на своєму офіційному сайті, що графік відключення газу з 10 по 13 листопада у Харкові охопить кілька районів.

Спеціалісти проводитимуть профілактичні та ремонтні роботи. У першу чергу це стосується Індустріального району, де 10.11 буде здійснено технічне обслуговування мереж.

Постачання блакитного палива тимчасово припинять для мешканців за адресами: Індустріальний проспект 1А, 1А корп 7, 1А корп 9, 1А корп 64, 1А корп 65, 1А корп 66, 1А корп 67, 1А корп 79, 1А корп 80, 1А корп 110, 51, 63.

Фахівці просять жителів заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Це потрібно, щоб уникнути можливих витоків під час робіт.

Наступний етап передбачено на 12.11. У цей день обмеження будуть терпіти жителі таких вулиць: Павленківська (всі будинки), Водолазька (всі будинки), в’їзд Павленківський (всі будинки), провулок Павленківський (всі будинки).

В’їзд Таранушенка 4, Урюпіна 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20, Ньютона 136, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 136/11, 136/12, 136/13, 136/14, 136А, 136Б, 136В, 136Г, 140.

Горбанівська 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29, Таранушенка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 46, Нансена 24, Кегичівська 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16.

Окрім цього, графік відключення газу з 10 по 13 листопада передбачає незручності для місцевих мешканців на 13.11 за такими адресами:

Данилевського, 26, 40, 42, Кутова, 5, Культури, 22Б, Клочківська, 93, Чичибабіна, 7, Леся Курбаса, 15А.

