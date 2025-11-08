График отключения газа с 10 по 13 ноября в Харькове создаст временные неудобства местным жителям.

График отключения газа с 10 по 13 ноября в Харькове предусматривает проведение плановых работ по сетям, сообщает Politeka.

Представители городского филиала "Газсети" проинформировали на своем официальном сайте, что график отключения газа с 10 по 13 ноября в Харькове охватит несколько районов.

Специалисты будут проводить профилактические и ремонтные работы. В первую очередь это касается Индустриального района, где 10:11 будет осуществлено техническое обслуживание сетей.

Поставки голубого топлива временно прекратят для жильцов по адресам: Индустриальный проспект 1А, 1А корп 7, 1А корп 9, 1А корп 64, 1А корп 65, 1А корп 66, 1А корп 67, 1А корп 79, 1А корп 80, 1А корп 110, 51, 63.

Специалисты просят жителей заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. Это нужно во избежание возможных утечек во время работ.

Следующий этап предусмотрен на 12:11. В этот день ограничения будут терпеть жители таких улиц: Павленковская (все дома), Водолажская (все дома), въезд Павленковский (все дома), Павленковский переулок (все дома).

Въезд Таранушенко 4, Урюпина 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20, Ньютона 136, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 136/11, 136/12, 136/13, 136/14, 136А, 136Б, 136В, 136Г, 140.

Горбановская 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29, Таранушенко 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 46, Нансена 24, Кегичевская 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16.

Кроме того, график отключения газа с 10 по 13 ноября предусматривает неудобства для местных жителей на 13.11 по следующим адресам:

Данилевского, 26, 40, 42, Кутова, 5, Культуры, 22Б, Клочковская, 93, Чичибабина, 7, Леся Курбаса, 15А.

