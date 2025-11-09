В Житомирской области местные жители обнародовали график отключения газа с 14 по 21 ноября.

График отключения газа с 14 по 21 ноября в Житомирской области касается жителей нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 14 по 21 ноября в Житомирской области затронет город Овруч и село Игнатполь.

Работы будут производиться для технического обслуживания систем газоснабжения, поэтому жителей просят быть внимательными и заранее подготовиться к временным неудобствам.

График отключения газа с 14 по 21 ноября в Житомирской области предусматривает несколько этапов проведения технических работ и выглядит следующим образом:

Ограничения в Игнатполе: 17.11.2025 – Вокзальная, 10, 10Б, 18.11.2025–19.11.2025 – Вокзальная, 10А, 19.11.2025 – Вокзальная, 6, 7, 9, 21.11. 2, 4, 21.11.2025 – Вокзальная, 8.

Кроме того, временное прекращение газоснабжения будет касаться и Овруча: 14.11.2025–17.11.2025 – Тараса Шевченко, 48, 18.11.2025–19.11.2025 – Тараса Шевченко,126, 20.11.2025–21.11.2025 – Николая Ващука, 5\1.

Работники газового хозяйства подчеркивают, что все работы носят плановый характер. Они направлены на обеспечение безопасной эксплуатации газовых сетей, предупреждение аварийных ситуаций и поддержание стабильного давления в системе.

Жителям советуют проверить работу газовых приборов, закрыть вентили и не пытаться самостоятельно включать голубое топливо при его отсутствии.

