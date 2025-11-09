Місцеві мешканці схвилювані темою дефіциту продуктів у Львівській області, тож розповідаємо, що про це кажуть аналітики.

Дефіцит продуктів у Львівській області став однією з ключових причин, через яку вартість помідорів підскочила майже на 37 відсотків лише за кілька днів, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Львівській області відобразився на цінах тепличних помідорів, які за останній тиждень помітно подорожчали.

Порівняно з попереднім робочим тижнем, середня вартість зросла на понад третину, що стало рекордним показником для початку листопада. За даними профільних експертів, головною причиною цього стало зменшення пропозиції на тлі стабільно високого попиту.

Сезонне зниження обсягів вирощування тепличних культур завжди створює напругу на ринку, але цьогоріч ситуація стала особливо відчутною.

Через похолодання більшість теплиць уповільнили дозрівання врожаю, а деякі господарства тимчасово зупинили постачання продукції. У результаті полиці магазинів трохи спустіли, а покупці зіткнулися з відсутністю якісних овочів українського виробництва.

Представники агроринку визнають, що дефіцит продуктів у Львівській області вже вплинув не лише на цінники, а й на загальний ритм постачання.

Через складні погодні умови тепличні комплекси не встигають забезпечити потрібний обсяг, а імпорт, який міг би компенсувати брак товару, поки залишається обмеженим. Постачальники шукають нові канали ввезення, але швидко стабілізувати ситуацію не вдається.

На сьогодні тепличні помідори в Україні продають по 70–80 грн за кілограм, що відповідає приблизно 1,7–1,9 долара. Це на 16 відсотків дорожче, ніж у жовтні минулого року. Водночас обсяги нових поставок залишаються мінімальними.

