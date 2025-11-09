Держава продовжує надавати безкоштовне житло для ВПО в Харкові, тож розповідаємо більше про доступні ініціативи.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові покликане підтримати людей, які втратили дім або змушені були виїхати з небезпечних регіонів, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло в Харкові доступне для кількох категорій громадян, серед яких військові, ВПО, люди з інвалідністю, сироти, родини загиблих захисників, а також ті, чиї домівки були зруйновані внаслідок бойових дій.

Отримати допомогу можна через державні програми, які фінансуються як з українського бюджету, так і за рахунок міжнародної підтримки.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає, як саме надається нерухомість соціальним категоріям. Процес може бути тривалим, адже передбачає збір необхідних документів і певний час очікування.

Пріоритет у наданні має група людей, які найбільше потребують підтримки. Йдеться про родини з дітьми, осіб з інвалідністю, людей старшого віку та військових, які захищали країну.

Для ВПО держава пропонує безкоштовне житло в Харкові за кошти міжнародних партнерів, а також службові квартири на тимчасових умовах.

Для військових передбачено окремі ініціативи, що фінансуються з бюджету або донорських коштів. Вони отримують нові квартири або нерухомість, яка пройшла реконструкцію.

Однією з ключових ініціатив також є «єВідновлення». Вона допомагає людям, чиї оселі були зруйновані, отримати компенсацію у вигляді сертифікатів або грошей на будівництво нового дому.

Окрім цього, працює «єОселя». Вона спрямована на військових, медиків, педагогів і науковців. Для них діє іпотека під 3 відсотки, а для решти громадян доступна ставка у 7 відсотків.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.