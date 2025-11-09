У Рівненській області заговорили про подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Суспільне.

На Рівненщині в міжміських автобусах, що курсують за напрямками «Здолбунів — Рівне» та «Острог — Рівне», розміщені повідомлення про заплановане збільшення вартості поїздок. Перевізники оголосили, що нові тарифи почали діяти з 8 листопада. Інформаційні оголошення вже з’явилися безпосередньо в салонах транспортних засобів.

У текстах зазначено, що причиною змін стала необхідність коригування плати у зв’язку з підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, страхування пасажирів і техніки, а також зростанням витрат на технічне обслуговування автобусів. За словами представників автопідприємств, чинні тарифи не покривають збільшених витрат, тому рішення про оновлення стало вимушеним.

Точна сума нового квитка наразі невідома. Остаточну вартість планують оприлюднити після початку дії оновлених розрахунків. З метою отримання офіційного коментаря щодо ситуації із тарифами журналісти звернулися до начальника управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації Федора Мисюри. Відповідь наразі очікується.

Отже, подорожчання проїзду у Рівненській області торкнеться маршрутів, які з’єднують ключові населені пункти регіону, а оновлення тарифів стане актуальним уже найближчими днями

Крім того, у Рівному запроваджено оновлену систему оплати проїзду, завдяки якій діти, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, користуються міським транспортом безкоштовно. Це рішення забезпечує їм можливість вільного пересування, сприяє навчальному процесу та соціальній адаптації. Отримати деталі щодо термінів видачі карток можна у відповідальних фахівців, при цьому всі етапи оформлення здійснюються без оплати.

Джерело: Суспільне

