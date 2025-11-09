В Ровенской области заговорили о подорожании проезда, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет "Суспільне".

В Ровенской области в междугородных автобусах, курсирующих по направлениям «Здолбунов — Ровно» и «Острог — Ровно», размещены сообщения о запланированном увеличении стоимости поездок. Перевозчики объявили, что новые тарифы начали действовать с 8 ноября. Информационные объявления уже появились прямо в салонах транспортных средств.

В текстах указано, что причиной изменений стала необходимость корректировки платы в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы, страхование пассажиров и техники, а также ростом затрат на техническое обслуживание автобусов. По словам представителей автопредприятий, действующие тарифы не возмещают увеличенных расходов, поэтому решение об обновлении стало вынужденным.

Точная сумма нового билета пока неизвестна. Окончательную стоимость планируется обнародовать после начала действия обновленных расчетов. С целью получения официального комментария по ситуации с тарифами журналисты обратились к начальнику управления инфраструктуры и промышленности Ровенской областной государственной администрации Федору Мисюре. Ответ ожидается.

Следовательно, подорожание проезда в Ровенской области коснется маршрутов, соединяющих ключевые населенные пункты региона, а обновление тарифов станет актуальным уже в ближайшие дни.

Кроме того, в Ровно введена обновленная система оплаты проезда, благодаря которой дети, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, пользуются городским транспортом бесплатно. Это решение обеспечивает им возможность свободного передвижения, способствует учебному процессу и социальной адаптации. Получить детали по срокам выдачи карт можно у ответственных специалистов, при этом все этапы оформления осуществляются без оплаты.

