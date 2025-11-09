Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається у межах проєкту, спрямованого на підтримку тих, хто постраждав від війни, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці БФ "Посмішка ЮА", грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачена в межах ініціативи «Разом у безпеці та теплі: мультимодальна підтримка зимової підготовки для громад, що постраждали від конфлікту».

Проєкт охоплює мешканців Харкова та Запоріжжя, а також Апостолівську і Грушівську громади Дніпропетровщини. Отримати виплати можуть домогосподарства, які мають централізоване, газове або електричне опалення.

Зареєструватися на грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області можуть внутрішньо переміщені особи та громадяни з окремих пільгових категорій. Серед них учасники бойових дій, члени їхніх родин, а також родичі загиблих або зниклих військовослужбовців.

Для реєстрації потрібно заповнити спеціальну форму, де вказуються персональні дані, контактна інформація та підтвердження належності до вразливої категорії.

Підтримку надають родинам, у складі яких є люди з інвалідністю, старші за 60 років, матері-одиначки, родини з дітьми до трьох років або з трьома і більше дітьми до 18 років.

Також її можуть отримати домогосподарства, де хтось має хронічні чи тяжкі захворювання або втратив роботу після лютого 2022 року. Усі ці категорії визначені як найвразливіші, тому вони мають перевагу під час розгляду заявок.

