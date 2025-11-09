Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області торкнулося більшості споживачів, включно з населенням і бюджетними організаціями, передає Politeka.

У підприємстві «Лубнитеплоенерго» пояснили, що зростання вартості тепла спричинене збільшенням витрат на його виробництво, транспортування та подачу до будинків.

Згідно з вимогами законодавства, ціни на теплову енергію мають відповідати реальним витратам підприємства. Попередній тариф, затверджений у серпні 2024 року, враховував гарячу воду, ремонтні роботи й технічне обслуговування теплових пунктів. Тоді відшкодування витрат становило приблизно 76%, тому з 1 жовтня 2025 року виникла необхідність у перегляді розцінок, щоб забезпечити безперервну роботу системи теплопостачання.

Під час розрахунків фахівці «Лубнитеплоенерго» з’ясували, що ціни на паливно-енергетичні ресурси істотно збільшилися. Вартість природного газу для домогосподарств становить близько 6183 гривень за тисячу кубометрів, а для бюджетних структур і інших споживачів — понад 13 тисяч. До цього додаються платежі за транспортування та розподіл, що підвищують собівартість ще більше.

За останні пів року також зросла ціна електроенергії, і середня вартість кіловат-години перевищила 8 гривень. Унаслідок цього тарифи на опалення збільшилися майже вдвічі для населення та на чверть — для бюджетних організацій. Крім того, подорожчання послуг із водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині додатково вплинуло на підсумкову суму у платіжках.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стало наслідком зростання вартості газу, електроенергії й утримання інфраструктури, що відчутно позначилося на витратах місцевих жителів і роботі соціальних закладів, підкресливши потребу у збалансуванні комунальних платежів.

