Повышение тарифов на отопление в Полтавской области явилось следствием роста стоимости газа, электроэнергии и удержания инфраструктуры.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области коснулось большинства потребителей, включая население и бюджетные организации, передает Politeka.

В предприятии «Лубнытеплоэнерго» объяснили, что рост стоимости тепла вызван увеличением затрат на его производство, транспортировку и подачу в дома.

Согласно требованиям законодательства, цены на тепловую энергию должны соответствовать реальным затратам предприятия. Предыдущий тариф, утвержденный в августе 2024 г., учитывал горячую воду, ремонтные работы и техническое обслуживание тепловых пунктов. Тогда возмещение расходов составило примерно 76%, поэтому с 1 октября 2025 г. возникла необходимость в пересмотре расценок, чтобы обеспечить непрерывную работу системы теплоснабжения.

В ходе расчетов специалисты «Лубнитеплоэнерго» выяснили, что цены на топливно-энергетические ресурсы существенно увеличились. Стоимость природного газа для домохозяйств составляет около 6183 гривен за тысячу кубометров, а для бюджетных структур и других потребителей – более 13 тысяч. К этому прилагаются платежи за транспортировку и распределение, повышающие себестоимость еще больше.

За последние полгода также выросла цена электроэнергии, и средняя стоимость киловатт-часа превысила 8 гривен. В результате тарифы на отопление увеличились почти вдвое для населения и на четверть — для бюджетных организаций. Кроме того, подорожание услуг водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине дополнительно повлияло на итоговую сумму в платежках.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Полтавской области стало следствием роста стоимости газа, электроэнергии и удержания инфраструктуры, что ощутимо сказалось на расходах местных жителей и работе социальных учреждений, подчеркнув необходимость сбалансирования коммунальных платежей.

