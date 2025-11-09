Дефіцит м’яса у Харківській області цього року став причиною відчутного зростання цін на свинину, повідомлє Politeka.

Ситуація пов’язана зі скороченням кількості свиней та недостатньою пропозицією продукції на внутрішньому ринку. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що від початку 2025 року ціна на свинину зросла приблизно на третину, а у порівнянні з минулим роком подорожчання сягнуло близько 60%. Основною причиною стало зменшення чисельності поголів’я взимку до 4,5 мільйона тварин, переважно у приватному секторі. Це спричинило нестачу продукції та зростання закупівельної вартості.

У вересні 2025 року середня ціна живої ваги свиней беконних порід становила від 98 до 100 гривень за кілограм, залежно від регіону. Такий стан ринку змусив імпортерів активніше завозити м’ясо, аби компенсувати нестачу місцевих ресурсів. За словами Гопки, зменшення імпортних обсягів можливе лише після поступового відновлення поголів’я всередині країни. Це дозволить стабілізувати закупівельні показники, знизити дефіцит м’яса у Харківській області та скоротити залежність від постачань з-за кордону.

За результатами моніторингу, імпорт свинини продовжував збільшуватися через брак пропозиції. У серпні 2025 року в Україну завезли 4,6 тисячі тонн продукції — на 48% більше, ніж у липні. За вісім місяців року показник досяг 14,9 тисячі тонн, що у 7,8 раза перевищує результат минулого року. Це найвищий рівень постачань із 2022-го, і прогнозується, що до кінця 2025-го обсяги можуть перевищити 25 тисяч тонн.

За даними Держстату, на початок вересня в Україні налічувалося близько 4,8 мільйона свиней. Це на 5% менше, ніж у 2024-му, але на 7% більше, ніж на початку поточного року. Хоча кількість тварин збільшилася приблизно на 330 тисяч, цього поки недостатньо для повного задоволення попиту, тому ціни залишаються високими.

Джерело: AgroWeek.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яка категорія переселенців може втратити виплати, зявилися нові обмеження.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: яка категорія літніх людей може розраховувати на виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: базові товари помітно зросли в ціні.