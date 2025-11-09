У Харкові, відповідно до графіка відключень, тривають планові й ремонтні роботи на водопровідних мережах, які зачеплять і тиждень з 10 по 16 листопада.

Графік відключення води на тиждень з 10 по 16 листопада в Харкові охоплює кілька районів міста, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті 1562, графік відключення води в Харкові передбачає кілька масштабних етапів робіт, які триватимуть упродовж місяця і зачеплять тиждень з 10 по 16 листопада.

Так, комунальні служби зазаначили, що в період з 01.11.2025 10:00 до 31.12.2025 23:55 довготривалі ремонтні роботи проходитимуть на таких адресах:

Ужвій Наталії, 60, 66, 72, 78, 82, 96, Леся Сердюка, 56, Метробудівників, 1, 3, 4, 6, 8, 10, Соборності України, 225, 271, 281.

Планові роботи тривають і на системах гарячого водопостачання. Виявлені дефекти потребують технічного втручання, тому деякі місцеві мешканці будуть змушені обходитися без теплого душу з 03.11.2025 03:01 до 15.11.2025 20:01.

Це стосується таких вулиць: проспект Героїв Харкова, 214/2 (під’їзди 1, 2, 3, 4), 214/1, Ощєпкова, 4/1, 4/2.

До графіка відключень води на тиждень з 10 по 16 листопада в Харкові також входять адреси, де мешканці письмово відмовилися від підключення гарячого водопостачання.

Йдеться про період з 01.10.2025 19:35 до 31.12.2025 20:00 і вулиці Леся Сердюка, 22 й Соборності України, 238-А.

Окремо фахівці працюють над усуненням проблем у внутрішньобудинкових мережах гарячого водопостачання. У зону ремонтів потрапили такі будинки: Бучми, 36, 40-А, Нескорених, 33-Д. Початок ремонту був 01.10.2025 о 18:35, а завершення очікується 31.12.2025 о 20:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.