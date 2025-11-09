Питання безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області зараз хвилює тисячі людей, які вимушено залишили свої домівки.

З початком повномасштабної війни пошук безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області став справжнім випробуванням, повідомляє Politeka.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області можна отримати від громадян, а також у закладах приватної, комунальної чи державної форми власності.

Детальна інформація про доступні прихистки публікується на платформі «Там, де вас чекають», де вказано кількість місць і контакти для звернень у кожному регіоні.

Щоб знайти безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області, держава створила спеціальний онлайн-сервіс «Прихисток». Там можна швидко підібрати варіант для своєї родини.

Достатньо зайти на сайт, натиснути «Знайти», обрати країну, регіон, зазначити кількість членів сім’ї, після чого система запропонує перелік доступних варіантів. Залишається лише зв’язатися з власниками і домовитися про поселення.

Окрім державного ресурсу, працюють і волонтерські ініціативи. Зокрема, платформа «Допомагай» допомагає людям, які шукають тимчасовий дім.

Велике значення має й підтримка від місцевої влади. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують переселенців безкоштовним соціальним помешканням у місцях компактного поселення.

Щоб потрапити до такого приміщення, потрібно повідомити про своє бажання відповідальних осіб під час евакуації або звернутися до гуманітарного штабу після прибуття. Також можна зателефонувати на гарячі лінії місцевої влади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.