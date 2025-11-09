Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 10 по 16 листопада та розкрили подробиці.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові та розкрили, які сюрпризи підготувала нова неділя, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 10-ого числа: протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +11°C.

У вівторок, 11.11: повітря прогріється до +10°C. Протягом усього дня погода буде похмурою. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим.

Середа, 12.11: хмарна пора буде триматися до самого вечора. Нічний сильний дощ вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться, проте йтимуть ще слабше. Температурні коливання — від +9 до +10°C.

Четвер, 13 числа: протягом усього дня небо вкриється хмарами. Впродовж дня температура триматиметься в межах +7…+8°C. Наші пращури цього дня прислуховувались до снігура: якщо він свистить – незабаром зима буде.

У п’ятницю, 14.11: з ранку до кінця доби небо вкриється хмарами. Температура повітря триматиметься в межах +4…+8°C.

Субота, 15.11: ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Температура коливатиметься від +5 до +9°C.

У неділю 16.11: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температурні показники — від +3 до +9°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 листопада у Харкові обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

