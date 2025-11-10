Грошова допомога для ВПО у Київській області спрямована на тих, хто дійсно потребує підтримки для відновлення стабільного життя.

Грошова допомога для ВПО у Київській області надається лише на певний проміжок часу та призначена окремим переселенцям, повідомляє Politeka.

У межах програми пояснюється, хто може отримати фінансову підтримку та яку саме допомогу передбачено. Благодійний фонд «Право на захист», за підтримки УВКБ ООН, реалізує ініціативу з виплати коштів для оплати житла у Києві та Київській області внутрішньо переміщеним особам. Допомога передбачена на строк до шести місяців.

До участі допускаються такі категорії переселенців:

– ті, хто мешкає у місцях компактного проживання, що внесені до переліку відповідно до постанови Кабінету Міністрів №930;

– люди, які перебувають у приміщеннях, не пристосованих для тривалого проживання, зокрема у школах, лікарнях, дитячих садках та інших установах;

– особи, що проживають у модульних містечках;

– переселенці, котрі орендують помешкання з невідповідними умовами або ризикують втратити житло через складні обставини.

У межах проєкту учасники отримують покриття орендної плати до шести місяців, а також юридичні консультації для вирішення питань, пов’язаних із житлом та документами. Крім того, передбачено кар’єрну підтримку, спрямовану на підвищення фінансової стабільності.

Важливо, що програма передбачає обов’язкову стратегію виходу: після завершення періоду виплат учасники мають самостійно сплачувати оренду. Таким чином, проєкт діє лише тимчасово, забезпечуючи можливість адаптації.

Заповнення анкети за посиланням не гарантує автоматичне включення до списку отримувачів, оскільки кількість місць обмежена, а відбір залежить від оцінки конкретних обставин кожного заявника. Грошова допомога для ВПО у Київській області спрямована на тих, хто дійсно потребує підтримки для відновлення стабільного життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де щомісяця обіцяють платити до 34 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області: де відбуватиметься видача допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: умови та порядок отримання.