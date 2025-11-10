Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области направлена ​​на тех, кто действительно нуждается в поддержке для восстановления стабильной жизни.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется только на определенный промежуток времени и назначена отдельным переселенцам, сообщает Politeka.

В рамках программы объясняется, кто может получить финансовую поддержку и какая помощь предусмотрена. Благотворительный фонд «Право на защиту» при поддержке УВКБ ООН реализует инициативу по выплате средств для оплаты жилья в Киеве и Киевской области внутренне перемещенным лицам. Помощь предусмотрена сроком до шести месяцев.

К участию допускаются следующие категории переселенцев:

– проживающие в местах компактного проживания, которые внесены в перечень в соответствии с постановлением Кабинета Министров №930;

– люди, находящиеся в помещениях, не приспособленных для длительного проживания, в том числе в школах, больницах, детских садах и других учреждениях;

– лица, проживающие в модульных городках;

– переселенцы, арендующие жилье с несоответствующими условиями или рискующие потерять жилье из-за сложных обстоятельств.

В рамках проекта участники получают покрытие арендной платы до шести месяцев, а также юридические консультации по решению вопросов, связанных с жильем и документами. Кроме того, предусмотрена карьерная поддержка, направленная на повышение финансовой стабильности.

Важно, что программа предусматривает обязательную стратегию выхода: по завершении периода выплат участники должны самостоятельно платить аренду. Таким образом, проект действует только на время, обеспечивая возможность адаптации.

Заполнение анкеты по ссылке не гарантирует автоматическое включение в список получателей, поскольку количество мест ограничено, а отбор зависит от оценки конкретных обстоятельств каждого заявителя. Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области направлена ​​на тех, кто действительно нуждается в поддержке для восстановления стабильной жизни.

