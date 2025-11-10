У Полтаві оприлюднили графік відключення газу з 11 листопада, щоб місцеві мешканці могли підготуватися до побутових незручностей.

Графік відключення газу з 11 листопада в Полтаві стосується мешканців однієї з вулиць міста, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, місцевим варто дотримуватися правил безпеки та бути готовими надати доступ до своїх квартир для проведення технічних робіт.

Графік відключення газу з 11 листопада в Полтаві надали у місцевому управлінні експлуатації газорозподільної системи АТ «Полтавагаз». Газопостачання тимчасово припинять до будинків за адресою: Паісія Величковського, 2А, 2В Г-1, 2В Е-2, 2В И-1.

Такі тимчасові незручності пов’язані з проведенням ремонтних робіт, необхідних для безпечного функціонування системи газопостачання.

Представники «Полтавагазу» закликають мешканців поставитися до ситуації з розумінням і дотримуватися вимог безпеки.

Особливо наголошується на необхідності надати працівникам компанії доступ до приміщень, де розташовані газові прилади та мережі. Без цього спеціалісти не зможуть виконати усі необхідні перевірки, а відновлення подачі газу може затягнутися.

Відновлення розподілу блакитного палива здійснюватиметься оператором протягом двох робочих днів. Відновлення проводиться лише після письмового звернення від власників або балансоутримувачів будинків.

У компанії зазаначили, що місцевим варто враховувати графік відключення газу з 11 листопада у Полтаві, щоб спланувати свій побут. Це допоможе мінімізувати незручності на кілька днів, поки триватимуть роботи з відновлення постачання.

