В Полтаве был обнародован график отключения газа с 11 ноября, чтобы местные жители могли подготовиться к бытовым неудобствам.

График отключения газа с 11 ноября в Полтаве касается жителей одной из улиц города, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, местным следует соблюдать правила безопасности и быть готовыми предоставить доступ к своим квартирам для проведения технических работ.

График отключения газа с 11 ноября в Полтаве был предоставлен в местном управлении эксплуатации газораспределительной системы АО «Полтавагаз». Газоснабжение временно прекратят в дома по адресу: Паисия Величковского, 2А, 2В Г-1, 2В Е-2, 2В И-1.

Такие временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ, необходимых для безопасного функционирования газоснабжающей системы.

Представители «Полтавагаза» призывают жителей отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать требования безопасности.

Особо отмечается необходимость предоставить работникам компании доступ к помещениям, где расположены газовые приборы и сети. Без этого специалисты не смогут выполнить все необходимые проверки, а возобновление подачи газа может затянуться.

Восстановление распределения голубого топлива будет осуществляться оператором в течение двух рабочих дней. Восстановление производится только после письменного обращения от владельцев или балансодержателей домов.

В компании отметили, что местным следует учитывать график отключения газа с 11 ноября в Полтаве, чтобы спланировать свой быт. Это поможет минимизировать неудобства на несколько дней, пока будут продолжаться работы по возобновлению поставок.

