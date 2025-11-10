Робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна в різних сферах, тому показуємо хороші варіанти з гірною зарплатою.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє обирати оптимальний графік та рівень навантаження, повідомляє Politeka.

Вакансії на платформі work.ua публікують для тих, хто хоче залишатися активним та мати додатковий дохід. Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає можливість підтримувати контакт з людьми та отримувати практичний досвід.

Серед пропозицій є вакансія прибиральника службових приміщень з оплатою 8 000-9 000 гривень. Вона передбачає роботу для пенсіонерів у Запоріжжі у Вознесенівському та Олександрівському районах.

Основні обов’язки включають прибирання службових приміщень, спортивних залів, санітарних вузлів і душових роздягалень. Працівники отримують офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.

Ще одна пропозиція - заправник, молодший оператор на АЗС з оплатою 15 000 грн плюс чайові. Тут основні завдання полягають у заправці автомобілів, консультаціях клієнтів щодо пального та супутніх товарів і підтримку чистоти на території станції.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування з першого дня, регулярну зарплату, оплачувану відпустку та лікарняний, а також безкоштовне медичне страхування.

Для тих, хто шукає зайнятість на складі, доступна вакансія комплектувальника у компанії Кормотех. Зарплата від 15 000 до 18 300 залежить від тонажу та кількості змін.

Основні обов’язки: комплектація кормів для тварин за накладними. Графік з 7:00 до 18:00 п’ять або шість днів на тиждень. Склад розташований у селі Степне біля Космічного кільця. Безкоштовний автобус з маршрутами через ключові райони міста дозволяє економити на проїзді.

