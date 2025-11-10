Работа для пенсионеров в Запорожье доступна в разных областях, поэтому показываем хорошие варианты с горной зарплатой.

Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбирать оптимальный график и уровень погрузки, сообщает Politeka.

Вакансии на платформе work.ua публикуют для желающих оставаться активным и иметь дополнительный доход. Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет поддерживать контакт с людьми и получать практический опыт.

Среди предложений есть вакансия уборщика служебных помещений с оплатой 8000-9000 гривен. Она предусматривает работу пенсионеров в Запорожье в Вознесеновском и Александровском районах.

Основные обязанности включают уборку служебных помещений, спортивных залов, санитарных узлов и душевых раздевалок. Сотрудники получают официальное трудоустройство и социальные гарантии.

Еще одно предложение – заправщик, младший оператор на АЗС с оплатой 15 000 грн плюс чаевые. Здесь основные задачи заключаются в заправке автомобилей, консультациях клиентов по топливу и сопутствующим товарам и поддержанию чистоты на территории станции.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство с первого дня, регулярную зарплату, оплачиваемый отпуск и больничный, а также бесплатное медицинское страхование.

Для тех, кто ищет занятость на складе, доступна вакансия комплектующего в Кормотех. Зарплата от 15 000 до 18 300 зависит от тоннажа и количества смен.

Основные обязанности: комплектация кормов для животных по накладным. График с 7:00 до 18:00 пять или шесть дней в неделю. Склад расположен в селе Степное у Космического кольца. Бесплатный автобус с маршрутами через ключевые районы города позволяет экономить на проезде.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: что изменилось для горожан.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области: когда батареи станут теплыми.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Запорожье: на какие детали следует обратить внимание.