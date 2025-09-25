Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области проходит по графику, гарантирует тепло и базовые коммунальные услуги для всех абонентов даже в сложных условиях.

Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области стартовало по плану и сопровождается тщательной подготовкой энергетических и коммунальных систем, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий Украины уверяет, что регион готов обеспечить жителей теплом и горячей водой в полном объеме. 11 сентября в Запорожье прошло заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором оценивали готовность к зиме. К настоящему моменту подготовка основных объектов превышает 80%, а завершить все работы планируют к официальному началу отопительного сезона.

Проверено около 116 тысяч жилых домов из запланированных 145 тысяч. Социальные учреждения получили особое внимание: из более 25 тысяч объектов полностью готовы более 21 тысячи, среди которых около 8 тысяч детских садов, 10 тысяч школ и более 3 тысяч медицинских учреждений. Деятельность поддерживают 14,6 тысяч котельных, отремонтированы сотни котлов, а почти 14 тысяч километров тепловых сетей уже подготовлены к эксплуатации.

Водоснабжение и водоотвод также приведены к готовности: проверено более 1,4 тысячи километров водопроводных и 220 километров канализационных сетей, продолжается осмотр насосных станций, очистных сооружений и скважин. В прифронтовых районах из 4511 домов подготовлено 3651, а также 333 социальных объекта, 179 котельных и 488 километров теплосетей. Параллельно формируются запасы топлива, обеспечивающие бесперебойное функционирование.

Для стабильного электроснабжения регион активно внедряет когенерационные установки: 100% потребностей покрыты, 59 единиц подтверждены до поставки, 28 доставлены и 9 уже введены в эксплуатацию. Благодаря этому начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области проходит по графику, гарантирует тепло и базовые коммунальные услуги для всех абонентов даже в сложных условиях.

