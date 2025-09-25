Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області демонструє коливання стовпчиків термометра від +6°C до +16°C.

Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області свідчить про змінну температуру та помірну вітрову активність у період із 26 вересня по 2 жовтня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Умови очікуються мінливими, із періодичними опадами, що можуть впливати на повсякденне планування жителів регіону.

Розпочинаючи з суботи, 26 вересня, стовпчик термометра показуватиме близько +15°C, а північний вітер із поривами до 7 м/с додаватиме свіжості повітрю. Наступного дня температурні показники різко знизяться до +7°C, а напрямок вітру зміниться на північно-західний, спричиняючи відчуття більшої прохолоди. У неділю, 28-го, стовпчик термометра підніметься до +16°C.

Початок нового тижня, 29–30 числа, характеризуватиметься коливанням температури від +6°C до +16°C. Вітер у цей період південний і південно-західний, із поривами від 7 до 3 м/с, а найбільш відчутний дощ у вигляді 6,4 мм зареєстровано у вівторок, 30 вересня. Середа, 1 жовтня, обіцяє більш стабільну температуру близько +16°C.

У четвер, 2 жовтня, температурні показники залишаться на рівні +16°C. Опади очікуються невеликі — 1,4 мм, що не суттєво вплине на умови для перебування на вулиці.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області демонструє коливання стовпчиків термометра від +6°C до +16°C, переважно південний та західний вітер із поривами до 12 м/с і локальні короткочасні опади. Такі умови варто враховувати при плануванні активностей на свіжому повітрі та в сільському господарстві, адже зміни температури й вітрової активності можуть впливати на комфорт і безпеку мешканців.

