Прогноз погоды на неделю в Запорожской области демонстрирует колебания столбиков термометра от +6 до +16°C.

Прогноз погоды на неделю в Запорожской области свидетельствует об изменяющейся температуре и умеренной ветровой активности в период с 26 сентября по 2 октября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

Условия ожидаются изменчивыми, с периодическими осадками, которые могут влиять на повседневную планировку жителей региона.

Начиная с субботы, 26 сентября, столбик термометра будет показывать около +15°C, а северный ветер с порывами до 7 м/с будет прибавлять свежести воздуху. На следующий день температурные показатели резко снизятся до +7°C, а направление ветра изменится на северо-западное, что приводит к ощущению большей прохлады. В воскресенье, 28-го, столбик термометра поднимется до +16°C.

Начало новой недели, 29-30 числа, будет характеризоваться колебанием температуры от +6 до +16°C. Ветер в этот период южный и юго-западный с порывами от 7 до 3 м/с, а наиболее ощутимый дождь в виде 6,4 мм зарегистрирован во вторник, 30 сентября. Среда, 1 октября, обещает более стабильную температуру около +16°C.

В четверг, 2 октября, температурные показатели останутся на уровне +16°C. Осадки ожидаются небольшие — 1,4 мм, что не повлияет на условия для пребывания на улице.

Итак, прогноз погоды на неделю в Запорожской области демонстрирует колебания столбиков термометра от +6 до +16°C, преимущественно южный и западный ветер с порывами до 12 м/с и локальные кратковременные осадки. Такие условия следует учитывать при планировании активностей на свежем воздухе и сельском хозяйстве, ведь изменения температуры и ветровой активности могут влиять на комфорт и безопасность жителей.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.