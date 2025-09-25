Підвищення тарифів на воду у Харківській області вже спричинило активні дискусії серед населення.

Підвищення тарифів на воду у Харківській області заплановане з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

За новими розцінками, послуги централізованого водопостачання та водовідведення зростуть на 13,2%, що пояснюється необхідністю оновлення очисних споруд і збільшенням витрат підприємства, зазначає міська влада Берестина.

Мешканці висловлюють стурбованість через зростання тарифів і одночасно скаржаться на якість води. Для порівняння: у 2025 році кубометр води обходився в 49,40 грн, водовідведення – 83,10 грн, загальна плата для споживачів складала 132,50 грн, а щомісячна абонплата дорівнювала 27,04 грн. Після підвищення один кубометр коштуватиме 149,99 грн, тобто на 17,49 грн більше.

Директор «Водоканалу» Микола Дубина пояснив, що модернізація обладнання та ремонт систем вимагають приблизно 400 млн грн, при цьому фінансування реалізовуватиметься поетапно із залученням інвесторів. Місцева спільнота активно обговорює зміни у соцмережах та під офіційними повідомленнями, наголошуючи, що попередні тарифи не відповідали якості послуг, а нове підвищення значно вплине на бюджет родин.

Жителі закликають провести незалежну перевірку стану водопостачання та доцільності нових цін. Для багатьох споживачів вода – не лише фінансове питання, а й щоденний комфорт та безпека. Місцева адміністрація пояснює підвищення необхідністю інвестицій, але користувачі наголошують, що головне – реальний рівень обслуговування.

Отже, підвищення тарифів на воду у Харківській області вже спричинило активні дискусії серед населення, адже співвідношення ціни та якості наразі сприймається як несправедливе.

Джерело: Берестин Інфо

