Повышение тарифов на воду в Харьковской области уже привело к активным дискуссиям среди населения.

Повышение тарифов на воду в Харьковской области намечено с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

По новым расценкам, услуги централизованного водоснабжения и водоотвода вырастут на 13,2%, что объясняется необходимостью обновления очистных сооружений и увеличением расходов предприятия, отмечают городские власти Берестина.

Жители выражают обеспокоенность из-за роста тарифов и одновременно жалуются на качество воды. Для сравнения: в 2025 году кубометр воды обходился в 49,40 грн, водоотвод – 83,10 грн, общая плата для потребителей составляла 132,50 грн, а ежемесячная абонплата равнялась 27,04 грн. После повышения один кубометр обойдется в 149,99 грн, то есть на 17,49 грн больше.

Директор «Водоканала» Николай Дубина пояснил, что модернизация оборудования и ремонт систем требуют около 400 млн грн, при этом финансирование будет реализовываться поэтапно с привлечением инвесторов. Местное сообщество активно обсуждает изменения в соцсетях и под официальными сообщениями, отмечая, что предыдущие тарифы не соответствовали качеству услуг, а новое повышение значительно повлияет на бюджет семей.

Жители призывают провести независимую проверку состояния водоснабжения и целесообразности новых цен. Для многих потребителей вода не только финансовый вопрос, но и ежедневный комфорт и безопасность. Местная администрация объясняет повышение необходимостью инвестиций, но пользователи отмечают, что главное – реальный уровень обслуживания.

