Графік відключення світла на 27 грудня в Запорізькій області охоплює конкретні вулиці та номери будинків у кожному населеному пункті.

Графік відключення світла на 27 грудня в Запорізькій області оприлюднили місцеві енергетики, повідомляє Politeka.

Інформація про це з'явилася на сайті Запоріжжяобленеро.

Енергетики попереджають, що відключення торкнеться населених пунктів: с. Горлицьке, Каменувате, Кам’янка, Миколай Поле, Михайлівське, Новогригорівка, Садове, Софіївка, Берестове, Богданівка, Богунівка, Веселий Гай, Вільне, Граничне, Дуднікове, Іванівське, Каштанівка, Нововолодимирівка, Новоіванківка, Олексіївка, Петропавлівське, Сторчове, Придорожнє та Різдвянка.

У більшості селищ електропостачання тимчасово призупинять з 09:00 до 17:00. В окремих районах Різдвянки світло відключатимуть упродовж усього дня.

Жителям радять заздалегідь підготуватися: зарядити мобільні пристрої, підготувати ліхтарі та альтернативні джерела освітлення, а також перенести роботу побутових приладів на інший час.

Графік відключення світла на 27 грудня в Запорізькій області охоплює конкретні вулиці та номери будинків у кожному населеному пункті. Наприклад, у с. Горлицьке електропостачання припинять на вул. 8 Березня, у с. Кам’янка – на вул. Лісова, а в с. Михайлівське – на вул. Зарічна та прилеглі провулки. Подробиці щодо конкретних адрес, за якими буде призупинено світло, опубліковані у повідомленні обленерго.

Місцеві служби звертають увагу, що графік є плановим і може змінюватися через технічні обставини. Для уточнень енергетики радять користуватися контакт-центрами та слідкувати за офіційними повідомленнями компанії.

Таким чином, мешканці Запорізької області мають змогу заздалегідь спланувати день, уникнути незручностей та зберегти комфорт під час тимчасового відключення електропостачання.

