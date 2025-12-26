График отключения света на 27 декабря в Запорожской области включает конкретные улицы и номера домов в каждом населенном пункте.

График отключения света на 27 декабря в Запорожской области обнародовал местные энергетики, сообщает Politeka.

Информация об этом появилась на сайте Запорожьеобленеро .

Энергетики предупреждают, что отключение коснется населенных пунктов: с. Горлицкое, Каменуватое, Каменка, Николай Поле, Михайловское, Новогригоровка, Садовое, Софиевка, Берестово, Богдановка, Богуновка, Веселый Гай, Свободное, Предельное, Дудниково, Ивановское, Каштановка, Нововолодимировка, Новоивановка, Алексеевка, Петровка, Петровка, Петровка, Петровка.

В большинстве поселков электроснабжение временно приостановят с 09:00 до 17:00. В отдельных районах Рождественки свет будут отключаться в течение всего дня.

Жителям советуют подготовиться заранее: зарядить мобильные устройства, подготовить фонари и альтернативные источники освещения, а также перенести работу бытовых приборов на другое время.

График отключения света на 27 декабря в Запорожской области включает конкретные улицы и номера домов в каждом населенном пункте. К примеру, в с. Горлицкое электроснабжение будет прекращено на ул. 8 Марта, в с. Каменка – на ул. Лесная, а в с. Михайловское – на ул. Заречные и близлежащие переулки. Подробности о конкретных адресах, по которым будет приостановлен свет, опубликованы в сообщении облэнерго.

Местные службы обращают внимание, что график плановый и может изменяться по техническим обстоятельствам. Для уточнений энергетики рекомендуют пользоваться контакт-центрами и следить за официальными сообщениями компании.

Таким образом, жители Запорожской области могут заранее спланировать день, избежать неудобств и сохранить комфорт при временном отключении электроснабжения.