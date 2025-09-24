Подорожчання деяких продуктів у Харківській області відбувається впродовж кількох місяців, повідомляє Politeka.
Як проінформувала Державна служба статистики, відчутне подорожчання продуктів у Харківській області зафіксоване у серпні 2025 року, і аналіз показує, що одні товари виросли в ціні суттєво, а інші трохи подешевшали.
За даними Харківського обласного управління статистики, порівняно з попереднім місяцем, загальні ціни в області у серпні знизилися на 0,1%, але з початку року вони виросли на 6,1%.
Найбільше зросла вартість яєць (на 44,8%), фруктів (на 32,6%) та соняшникової олії (на 31,8%). Водночас, овочі та фрукти впали майже на 9,4% та 8,2% відповідно, а макаронні вироби, масло, сир, риба та молоко також можна придбати трохи дешевше, ніж у липні.
Ці коливання відчутно впливають на сімейний бюджет. Подорожчання продуктів робить звичний похід у магазин більш відчутним для гаманця споживачів, особливо для тих, хто купує яйця та м’ясо регулярно і не уявляє свій раціон без них.
Ціни на м’ясо та похідні товари зросли на 2,3%, а на безалкогольні напої, цукор і хліб підвищення менше, проте воно також впливає на загальні витрати родин.
Експерти радять харків’янам планувати покупки уважніше, шукати акційні пропозиції та порівнювати цінники у різних мережах супрмаркетів та на ринках.
Офіційні дані також демонструють, що з початку року харчові товари виросли більш ніж на 6%, і ця тенденція, за словами аналітиків, може зберігатися у найближчі місяці. Тож місцевим жителям доведеться звикати.
