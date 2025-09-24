Подорожание некоторых продуктов в Харьковской области происходит несколько месяцев, сообщает Politeka.

Как проинформировала Государственная служба статистики, ощутимое подорожание продуктов в Харьковской области зафиксировано в августе 2025 года, и анализ показывает, что одни товары выросли в цене существенно, а другие немного подешевели.

По данным Харьковского областного управления статистики по сравнению с предыдущим месяцем общие цены в области в августе снизились на 0,1%, но с начала года они выросли на 6,1%.

Больше всего возросла стоимость яиц (на 44,8%), фруктов (на 32,6%) и подсолнечного масла (на 31,8%). В то же время овощи и фрукты упали почти на 9,4% и 8,2% соответственно, а макаронные изделия, масло, сыр, рыба и молоко также можно приобрести немного дешевле, чем в июле.

Эти колебания ощутимо влияют на семейный бюджет. Подорожание продуктов делает привычный поход в магазин более ощутимым для кошелька потребителей, особенно для тех, кто регулярно покупает яйца и мясо и не представляет свой рацион без них.

Цены на мясо и производные товары выросли на 2,3%, а на безалкогольные напитки, сахар и хлеб повышения меньше, однако оно также влияет на общие расходы семей.

Эксперты советуют харьковчанам планировать покупки внимательнее, искать акционные предложения и сравнивать ценники в разных сетях супермаркетов и рынках.

Официальные данные также демонстрируют, что с начала года продтовары выросли более чем на 6%, и эта тенденция, по словам аналитиков, может сохраняться в ближайшие месяцы. Так что местным жителям придется привыкать.

