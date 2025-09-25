Дефіцит продуктів у Харківській області найяскравіше відчувається на ринку олії та супутніх категоріях.

Дефіцит продуктів у Харківській області у 2025 році загострився через складнощі з вирощуванням соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

Найбільше постраждала Херсонщина, де посуха змусила фермерів частково знищувати посіви. Після руйнування Каховської ГЕС система зрошення стала недоступною, а відсутність дощів лише поглибила кризу.

Правобережні ділянки довгий час потерпали від нестачі вологи, тому плантації довелося переорювати або викорчовувати. Перші оцінки врожайності показували лише 0,2–0,3 тонни на гектар. Додаткові збитки принесли весняні заморозки, шквали, буревії та нашестя сарани.

Попри складності у південних регіонах, продовольчий баланс країни залишається відносно стабільним. У степових зонах Кіровоградщини, Полтавщини, Миколаївщини та Одещини погодні умови були більш сприятливими, що дає змогу очікувати загальний збір у межах 13,5–14 млн тонн.

Разом із тим регіональні ринки вже відчувають скорочення обсягів переробки. Частина підприємств переключилася на сою та ріпак, а запаси насіння зменшилися. Це спричинило дефіцит соняшникової олії, який напряму торкнувся споживачів. Улітку 2025 року роздрібна ціна літра досягла 80,62 грн, а індекс споживчих цін у липні склав 100,4.

У торговельних мережах коливання вартості були помітними: у АТБ пляшка 0,9 л оцінювалася в 72,27 грн, тоді як у Сільпо аналогічна продукція коштувала 96,99 грн.

Отже, дефіцит продуктів у Харківській області найяскравіше відчувається на ринку олії та супутніх категоріях. Зростання цін вже зафіксоване у магазинах, тому покупцям радять ретельно планувати покупки та звертати увагу на вигідні пропозиції, щоб мінімізувати витрати.

