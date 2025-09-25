Дефицит продуктов в Харьковской области ярче всего ощущается на рынке масла и сопутствующих категориях.

Дефицит продуктов в Харьковской области в 2025 году обострился из-за сложностей с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

Больше всего пострадала Херсонщина, где засуха заставила фермеров частично уничтожать посевы. После разрушения Каховской ГЭС система орошения стала недоступной, а отсутствие дождей только усугубило кризис.

Правобережные участки долгое время страдали от нехватки влаги, поэтому плантации пришлось перепахивать или выкорчевывать. Первые оценки урожайности показывали всего 0,2–0,3 тонны на гектар. Дополнительный ущерб принес весенние заморозки, шквалы, ураганы и нашествие саранчи.

Несмотря на сложности в южных регионах, продовольственный баланс страны остается относительно стабильным. В степных зонах Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской погодные условия были более благоприятными, что позволяет ожидать общий сбор в пределах 13,5-14 млн тонн.

Вместе с тем, региональные рынки уже ощущают сокращение объемов переработки. Часть предприятий переключились на сою и рапс, а запасы семян уменьшились. Это повлекло за собой дефицит подсолнечного масла, который напрямую затронул потребителей. Летом 2025 розничная цена литра достигла 80,62 грн, а индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В торговых сетях колебания стоимости были заметны: у АТБ бутылка 0,9 л оценивалась в 72,27 грн, тогда как у Сильпо аналогичная продукция стоила 96,99 грн.

Следовательно, дефицит продуктов в Харьковской области ярче всего ощущается на рынке масла и сопутствующих категориях. Рост цен уже зафиксирован в магазинах, поэтому покупателям советуют тщательно планировать покупки и обращать внимание на выгодные предложения, чтобы минимизировать издержки.

