Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області стає нагальною потребою для тих, хто через війну вимушено залишив свої домівки.

Багато переселенців не знають, куди звертатися і як швидко знайти безкоштовне житло у Кіровоградській області, хоча держава і волонтери створили кілька механізмів підтримки, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій України наголошує, що безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається від фізичних осіб, комунальних і державних закладів, а також приватних установ.

Для зручності пошуку держава створила онлайн-сервіс "Прихисток", де можна перевірити наявність будинка, дізнатися кількість вільних місць і отримати контакти місцевих центрів, що займаються розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Ті, хто шукає безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області через приватних осіб, можуть скористатися ресурсом. Потрібно зайти на сайт, обрати відповідний розділ, вказати регіон і дані про кількість осіб та склад сім’ї, переглянути оголошення та зв’язатися з власниками.

Волонтери теж створили аналогічний сервіс "Допомагай", який працює за схожим принципом і допомагає швидко знайти варіанти проживання.

Щодо даху над головою від місцевої влади, обласні військові адміністрації та органи самоврядування забезпечують ВПО соціальним приміщенням, особливо у місцях компактного поселення.

Ті, хто бажає оселитися у таких місцях, мають повідомити про це відповідальних осіб під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу одразу по прибуттю або зателефонувати до місцевої влади через гарячі лінії.

Також ВПО можуть отримати грошову підтримку та компенсацію за проживання. Для цього необхідно звертатися до територіальних управлінь соціального захисту населення за місцем перебування.

