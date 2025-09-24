Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області залишатиметься серйозною проблемою доти, доки врожайність не стабілізується, а господарства не адаптуються до нових реалій.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стати наслідком зменшення збору цибулі, інформує Politeka.

Причину називають аграрії: більша частина звичних південних територій залишилася під окупацією, через що посіви довелося перемістити у центральні та західні регіони. Проте там врожайність значно нижча, і тепер господарства отримують у середньому в чотири рази менше, ніж раніше.

Як уточнила Вікторія Рудь, старша наукова співробітниця Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ, нинішні показники становлять близько 20 тонн з гектара. Для порівняння, до війни на південних площах збирали від 60 до 80 тонн.

До повномасштабного вторгнення саме Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області забезпечували близько 60% усього українського врожаю. Втрата цих земель різко змінила розподіл виробництва, а нові умови, недостатній досвід фермерів і несприятливий клімат скоротили обсяги.

У 2024 році площа посівів майже не відрізнялася від торішньої й становила 53,8 тисячі гектарів. Попри це, валовий збір знизився на 20–25%. До головних причин відносять дефіцит вологи, хвороби та погодні труднощі. У 2022-му внаслідок окупації фермери втратили приблизно 21% довоєнного рівня, що вже тоді викликало дефіцит. Наступного, 2023 року, завдяки роботі виробників у центральних і західних областях, обсяги зросли на 9,8% у порівнянні з попереднім.

Отже, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області залишатиметься серйозною проблемою доти, доки врожайність не стабілізується, а господарства не адаптуються до нових реалій.

Джерело: Agrotimes

