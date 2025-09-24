Дефицит продуктов в Днепропетровской области будет оставаться серьезной проблемой, пока урожайность не стабилизируется, а хозяйства не адаптируются к новым реалиям.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может стать следствием сокращения сбора лука, информирует Politeka.

Причину называют аграрии: большая часть привычных южных территорий осталась под оккупацией, поэтому посевы пришлось переместить в центральные и западные регионы. Однако там урожайность значительно ниже, и теперь хозяйства получают в среднем в четыре раза меньше, чем раньше.

Как уточнила Виктория Рудь, старшая научная сотрудница Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, нынешние показатели составляют около 20 тонн с гектара. Для сравнения до войны на южных площадях собирали от 60 до 80 тонн.

До полномасштабного вторжения именно Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области обеспечивали около 60% всего урожая. Утрата этих земель резко изменила распределение производства, а новые условия, недостаточный опыт фермеров и неблагоприятный климат сократили объемы.

В 2024 году площадь посевов почти не отличалась от прошлогодней и составила 53,8 тысяч гектаров. Несмотря на это, валовой сбор снизился на 20–25%. К главным причинам относятся дефицит влаги, болезни и погодные трудности. В 2022 году в результате оккупации фермеры потеряли примерно 21% довоенного уровня, что уже тогда вызвало дефицит. В следующем, 2023 году, благодаря работе производителей в центральных и западных областях объемы выросли на 9,8% по сравнению с предыдущим.

Следовательно, дефицит продуктов в Днепропетровской области будет оставаться серьезной проблемой, пока урожайность не стабилизируется, а хозяйства не адаптируются к новым реалиям.

