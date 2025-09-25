Прогноз погоди на тиждень в Харкові демонструє значну мінливість термометричних показників від +3°C до +16°C.

Прогноз погоди на тиждень в Харкові вказує на помітні коливання температури, вітрової активності та опадів у період з 26 вересня по 2 жовтня, повідомляє Politeka.

Жителям міста та області слід враховувати мінливі умови при плануванні прогулянок та повсякденних справ.

Субота, 26 вересня, обіцяє похолодання до +8°C, північний вітер із поривами до 8 м/с, опадів не очікується. У неділю, 27 числа, температура підніметься до +14°C, повітря змінить напрямок на північно-західний із швидкістю 6 м/с, при цьому опади відсутні. Понеділок, 28 числа, принесе невелике потепління до +16°C, південний вітер із поривами 5 м/с, та дощ у рідкому еквіваленті 3,2 мм.

На початку нового тижня, 29–30 числа, стовпчик термометра коливатиметься між +3°C і +13°C. Подих повітря дме північний і південний, із поривами до 10 м/с. Опади очікуються значні — 30,7 мм у вівторок, 7,1 мм у середу, що може впливати на рух транспорту та повсякденні справи.

Середа, 1 жовтня, буде більш стабільною: температура повітря до +13°C, північний вітер зі швидкістю 4 м/с, без опадів. Четвер, 2 жовтня, очікується теплішим, до +14°C, пориви сягатимуть 7 м/с, невеликі опади 1,2 мм.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Харкові демонструє значну мінливість термометричних показників від +3°C до +16°C, різну силу вітру та локальні дощі. Ці умови варто враховувати при плануванні робіт на відкритому повітрі, прогулянок та транспортування, адже зміни температури й опадів можуть впливати на комфорт і безпеку мешканців.

