Прогноз погоды на неделю в Харькове отмечает заметные колебания температуры, ветровой активности и осадков в период с 26 сентября по 2 октября, сообщает Politeka.

Жителям города и области следует учитывать изменяющиеся условия при планировании прогулок и повседневных дел.

Суббота, 26 сентября, сулит похолодание до +8°C, северный ветер с порывами до 8 м/с, осадков не ожидается. В воскресенье, 27 числа, температура поднимется до +14°C, воздух сменит направление на северо-западное со скоростью 6 м/с, при этом осадки отсутствуют. Понедельник, 28 числа, принесет небольшое потепление до +16°C, южный ветер с порывами 5 м/с и дождь в жидком эквиваленте 3,2 мм.

В начале новой недели, 29-30 числа, столбик термометра будет колебаться между +3°C и +13°C. Дыхание воздуха дует северное и южное, с порывами до 10 м/с. Осадки ожидаются значительные – 30,7 мм во вторник, 7,1 мм в среду, что может влиять на движение транспорта и повседневные дела.

Среда, 1 октября, будет стабильнее: температура воздуха до +13°C, северный ветер со скоростью 4 м/с, без осадков. Четверг, 2 октября, ожидается более теплый, до +14°C, порывы будут достигать 7 м/с, небольшие осадки 1,2 мм.

Итак, прогноз погоды на неделю в Харькове демонстрирует значительную изменчивость термометрических показателей от +3 до +16°C, разную силу ветра и локальные дожди. Эти условия следует учитывать при планировании работ на открытом воздухе, прогулках и транспортировке, ведь изменения температуры и осадков могут влиять на комфорт и безопасность жителей.

